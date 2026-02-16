I misteri del “Sonno” tra incubi e risate

Nell’ambito della rassegna teatrale “Piccolo Teatro Solidale”, la Soms di Novi Ligure ospita l’attore Nicola Bizzarri, che porterà in scena il suo docu-spettacolo intitolato “Sonno”. L’appuntamento è in cartellone mercoledì 18 febbraio alle 21.

Lo show, scritto e interpretato Luca Bizzarri ci guiderà alla scoperta dei segreti del nostro riposo, tra risate, incubi e curiosità. “Sonno” indaga sulle paure, i deliri notturni e le stravaganze legate al riposo, invitando il pubblico a riflettere sui misteri del sonno attraverso un’alternanza sapiente di momenti comici e riflessioni documentaristiche. Grazie a un tono leggero e ironico, lo spettacolo mescola narrazione personale, aneddoti e ricerche scientifiche, rendendo l’argomento affascinante e accessibile. Come ricorda Bizzarri, ogni notte, chiudiamo gli occhi e iniziamo a viaggiare in un mondo di fantasia fatto di incontri, avventure, mostri e colpi di scena. Ma cosa succede davvero?

L’opera nasce dall’esperienza personale dell’attore con la paralisi del sonno. Bizzarri racconta: “La prima volta che mi accadde avevo circa 25 anni, ritrovarmi sveglio, in grado di ragionare, di vedere e capire dove ero e cosa mi circondava, senza avere il controllo del mio corpo, fu una sensazione davvero terribile, sembrava di essere in uno stato di coma cosciente.” Questa esperienza lo ha spinto a saperne di più, scoprendo “l’enorme mondo che sta dentro di noi mentre dormiamo, una seconda vita che viviamo senza rendercene conto, a volte paurosa, altre volte divertente, ma in un caso come nell’altro, incredibilmente affascinante.” L’attore ha così raccolto studi di scienziati che hanno cercato, e tuttora cercano, di spiegare i misteri del sonno e dei sogni, imbattendosi anche in situazioni buffe e curiose.

Informazioni Utili per la Partecipazione: