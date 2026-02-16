Il cuore antico dell’Appennino batte oggi con un nuovo vigore: il primato delle Vie del Sale tra i cammini più ricercati d’Italia. Un tempo rotte commerciali necessarie, oggi regine del trekking nazionale: le Vie del Sale dominano le classifiche digitali.

Il primato delle Vie del Sale come cammino più cliccato d’Italia sul portale di Cammini d’Italia è l’orgoglio dell’Associazione “La Pietra Verde” di Cantalupo Ligure, e il coronamento di una sfida vinta dal sodalizio: quella di aver creato nell’anno 2020 anche un loro punto di riferimento digitale dove ogni camminatore può finalmente attingere a tutto il patrimonio di informazioni del nostro territorio. Un risultato reso possibile dalla creazione di uno spazio web unitario, pensato per chi cerca l’autenticità e vuole scoprire, in un unico luogo, tutta la magia dei nostri percorsi.

“Vedere le Vie del Sale – dicono dall’associazione – in cima alle classifiche nazionali ci riempie di fierezza. Questo traguardo nasce anche dalla volontà di offrire chiarezza e accoglienza, mettendo a disposizione un portale unico e completo dove la storia, i sentieri e i segreti della nostra terra sono a portata di un click”.

La classifica di Cammini d’Italia vede al 1° posto “La Via del Sale” per numero di visualizzazioni che, dalle 22 mila visite del 2020, ha più che raddoppiato, raggiungendo le 53.310 visualizzazioni nel 2025 (un +142%).

Un cammino di 87.2 km che attraversa Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia, percorribile in 4 Tappe, unisce il paese di Varzi al Mar Ligure, scavalcando l’Appennino, lungo le antiche vie utilizzate per il trasporto del sale. Le partenze sulle Vie del Sale sono anche da Tortona e da Travo (Piacenza).

Il progetto “Le Vie del Sale”, elaborato nel 2020 dalla La Pietra Verde, fu presentato il 10 giugno 2022 alla Camera di Commercio di Alessandria, la quale ha patrocinato l’iniziativa contribuendo alla realizzazione dei materiali.

Nel 2020 il Cammino era già sul podio, al terzo posto e nel 2025 ha scalate tutte le posizioni fino a raggiungere la prima, superando nettamente La Via degli Dei. Un’ulteriore conferma che i cammini immersi nella natura, anche a quote più importanti, suscitano sempre più interesse.

Il fascino di questo percorso, che si snoda tra la Pianura, l’Oltrepò Pavese e il Mar Ligure, poggia su alcuni pilastri fondamentali legati proprio alla presenza umana e logistica come le strutture presenti sul percorso. Alberghi, rifugi, agriturismi e piccoli B&B non offrono solo un letto, ma sono veri e propri custodi del territorio. Strutture che permettono ai camminatori di frazionare il percorso, rendendolo accessibile anche ai semplici appassionati.

Percorribile tra primavera/estate/autunno, ma preferibilmente tra giugno e settembre per evitare la neve in prossimità dei passi montani, il Cammino ha un dislivello complessivo di circa tremila metri e richiede una buona preparazione atletica e fisica. Il tracciato attraversa Appennini e vallate, fino ai meravigliosi panorami marini.

Grande è la soddisfazione dell’Associazione “La Pietra Verde” che riceve molte richieste di materiali (credenziali, spille, opuscoli) e consigli per percorrere in sicurezza l’intero percorso. Tutte le informazioni utili sono sul sito internet https://www.leviedelsale.org.

Sabato 14 marzo l’associazione verrà simbolicamente premiata all’evento espositivo “Fa la cosa giusta!” presso la Fiera di Rho (Milano) nell’ambito del quale è allestita un’intera sezione dedicata ai grandi Cammini.

Orgoglio e passione del gruppo “La Pietra Verde” nell’anno in cui festeggerà i suoi 25 anni di attività e un plauso ai volontari dell’associazione che con grande entusiasmo hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per la realizzazione di questo progetto tanto ambizioso quanto importante per il territorio.