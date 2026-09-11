L’ufficio postale di piazza Dante chiuso per più di un mese per lavori

Da domani, 12 settembre, utenti dirottati a Carrosio, dove l'apertura dello sportello sarà estesa a tutta la settimana.

Poste Italiane fa informa che, per l’avvio dei lavori utili realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l’Ufficio postale di Gavi rimarrà chiuso al pubblico da sabato 12 settembre a martedì 20 ottobre.

Durante tutto il periodo, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Carrosio, in via Odino 44, aperto eccezionalmente dal 16 settembre al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45, con lo sportello ATM disponibile tutto il giorno. Presso tale ufficio, fa sapere Poste Italiane, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale.