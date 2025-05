Ottimi risultati per I Cinghiali Evo, nonostante alcuni incidenti.

Anche in questa prima domenica di maggio, gli atleti della società di Novi Ligure, I Cinghiali Evo, si sono espressi nelle specialità strada e mtb.

A Revello (CN) tre atleti del team hanno gareggiato, per la Coppa Valle Po. Nella gara riservata agli Esordienti (13/14 anni), con un percorso di 33,900 km, Alberto Poggio incappa in una caduta nel primo giro, ed è costretto al ritiro. Davide Semino, termina la sua prova nel secondo gruppo, mentre Davide Ghezzi, nonostante alcuni problemi al cambio, archivia la sua prova nel primo gruppetto inseguitore.

A Bovolone, in provincia di Verona, per la gara su strada femminile del Gran Premio Rosa. Al via 160 concorrenti, con la nostra Anna Mombello, categoria Esordienti, che chiude la sua prova con un buonissimo ottavo posto.

Per quanto concerne la MTB, due atleti de I Cinghiali Evo, hanno gareggiato nel cross country di San Terenzio, in provincia di Perugia, prova del circuito nazionale del GP Centro Italia Mtb Giovanile. Sul pezzo Tommaso Pegoraro e Lorenzo Moccagatta, rispettivamente quarto e settimo, tra gli Esordienti del I anno (13 anni)

Il calendario della FCI Piemonte, infine, proponeva a Camino, Alessanria, la terza prova del circuito XCO Piemonte. Tra gli Esordienti del I anno (13 anni) Mattia Ginetti è dodicesimo, mentre in fascia II (14 anni) Federico Giulio Semino è ventesimo. Nelle Allieve del I anno (15 anni) ottima prova di Angelica Ricchitelli che conquista un importante secondo posto e mantiene la leadership del challenge.

Impegno in terra savonese per i Giovanissimi (7/12 anni) de I Cinghiali Evo. Si sono recati a Quiliano (SV) per la gara di mtb valida per la nona edizione della Mtb Quiliano Kids, 4^ memorial Giuliano Cardani, e seconda prova del Challenge Regionale ligure. Nei G3 (9 anni) Vittorio Ponta chiude quarto ad un soffio dal podio. Nei G4 (10 anni). Gara in solitaria per Francesco Mattia Camera, con il biker, che giro dopo giro, incrementa il suo vantaggio, vincendo con merito. Gara di carattere anche per Emanuele Carrea che archivia la gara conquistando un brillante terzo posto. Nei G5 (11 anni) Leonardo Albano paga qualcosa nelle salite, chiudendo la gara all’undicesimo posto, su 25 bikers al via. Nella categoria regina, quella dei G6 (12 anni) John Lukas Di Marco chiude al settimo posto, dopo aver condotto la prima parte di gara in testa. Cede alla distanza. In gara Mario Carlo Papa (11^), Massimo Bianchi (12^), ed Antonio Florio (13^). Da segnalare la prova di Papa, con l’atleta, che a pochi metri dal via si scontra con un avversario. Le bici si incastrano, ed i ragazzi perdono molto tempo per liberarle. Parte la riconcorsa timida del nostro atleta, che si conclude in maniera determinata ed efficace, con il biker che risale fino all’ undicesima posizione. Ma la giornata sfortunata di Mario Carlo, si conclude con ulteriore incidente post gara, che gli costa la frattura del braccio. Un abbraccio forte al nostro atleta.