Il cordoglio per la morte di Mario Leopoldo Marenco  

E’ morto Mario Leopoldo Marenco, pronipote di Romualdo Marenco, sempre presente, con la sorella Maria Rita alle iniziative organizzate in città in memoria del musicista, il Festival Marenco prima e il Novi Musica Festival dopo. Lo comunicano i componenti dell’Associazione Novi Musica e Cultura che, in una nota, scrivono: “Siamo vicini alla famiglia Marenco per la scomparsa improvvisa del caro Mario Leopoldo, che lascia un vuoto profondo. La sua memoria sarà sempre con noi, che lo abbiamo conosciuto come prezioso sostenitore della nostra attività”.

La salma verrà tumulata , come sua volontà , nel cimitero di Novi Ligure martedì 8 aprile alle 11.