Novi Ligure. Natale tra cioccolato d’eccellenza e la sfilata dei “Babbi”

In attesa che il Parco Castello riprenda vita, la Pro Loco di Novi Ligure si fa promotrice di due importanti iniziative per valorizzare le eccellenze del territorio e animare le festività natalizie. L’obiettivo dell’associazione, come ha dichiarato il presidente Marco Barbagelata, è duplice: portare l’augurio di buone feste a tutta la città e al contempo far risaltare il meglio della produzione novese.

Il primo evento si terrà dal 6 all’8 dicembre alla manifestazione “Dolci Terre di Novi”. La Pro Loco sarà presente con uno stand per celebrare la tradizione dolciaria, in particolare il cioccolato, insieme a due innovative realtà locali. Saranno presentati:

Cuorlato: un cioccolato tradizionale rivisitato, frutto della collaborazione tra Tino Carrega, guru internazionale del cioccolato, e Milena Lambri, esperta e docente universitaria in aspetti sensoriali.

un cioccolato tradizionale rivisitato, frutto della collaborazione tra Tino Carrega, guru internazionale del cioccolato, e Milena Lambri, esperta e docente universitaria in aspetti sensoriali. Mira 19: un progetto di recupero del Mirabolano, un frutto autoctono e in parte dimenticato, presentato in più versioni.

Lo stand non sarà solo espositivo ma anche interattivo, offrendo un mini laboratorio per bambini dedicato al cioccolato e “Il gioco degli aromi”, per misurare le capacità sensoriali dei visitatori.Terza edizione di “Babbo Natale a Modo Mio”

L’apice delle celebrazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco sarà sabato 13 dicembre, con la terza edizione del concorso “Babbo Natale a Modo Mio”. Dalle 16.00 alle 18.30, le vie del centro di Novi Ligure si riempiranno di un’allegra e originale sfilata di Babbi Natale, elfi e altri personaggi della festività.

Il successo degli scorsi anni ha convinto un numero sempre maggiore di partecipanti a esibire costumi originali, creativi e scintillanti, tutti rigorosamente a tema e in linea con lo spirito natalizio. Le anticipazioni “spoilerano” persino la partecipazione di costumi fantastici provenienti da un famoso atelier cinematografico.

La sfilata culminerà in Piazza Carenzi con l’elezione del miglior costume e di quello più in linea con il migliore spirito natalizio. L’evento sarà allietato da musica di cornamuse e natalizia e riscaldato dalla distribuzione gratuita di tea caldo e panettone.

A sfilare ci saranno anche decine di studenti dell’Istituto Ciampini e delle quinte della Scuola Zucca. La mattina del 13 dicembre, una delegazione di questi personaggi anticiperà la sfilata per portare un sorriso ai bambini ricoverati all’ospedale San Giacomo e agli anziani della casa di riposo Don Beniamino.

Per ulteriori informazioni 331.9989898.