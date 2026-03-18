Il Piccolo Principe conclude al Giacometti, la rassegna “A ciascuno il suo Teatro”

Si chiude con un grande classico della letteratura l’ultima tappa della rassegna per famiglie “A ciascuno il suo teatro”, promossa dal Consorzio Servizi alla Persona di Novi (CSP). Domenica 22 marzo, alle 16, il sipario del Teatro Giacometti di Novi Ligure si alzerà su “In viaggio con il Piccolo Principe”, una produzione della Fondazione TRG (Casa Teatro Ragazzi e Giovani). La rassegna, che mira a promuovere gli scambi tra le generazioni e in particolare il legame tra nonni e nipoti, è stata caratterizzata da una serie di spettacoli gratuiti e adatti a tutte le età, pensati per valorizzare il ruolo attivo e centrale degli anziani nella società e nei servizi del Consorzio. Il progetto è sostenuto dai fondi della Regione Piemonte e ha l’obiettivo di rivalutare anche le sale teatrali dei comuni aderenti al Consorzio.

Lo spettacolo porta in scena l’intenso e intramontabile racconto del Piccolo Principe nel suo viaggio dall’asteroide B 612 fino alla Terra. Attraverso gli incontri con personaggi chiave – dall’aviatore precipitato nel deserto al serpente – vengono messi in luce, con un tono grottesco e delicato, i temi universali dell’amore, dell’amicizia e le contraddizioni del mondo adulto. La celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry è stata adattata per offrire una rappresentazione coinvolgente, ricca di momenti poetici e spunti filosofici, ma anche ironici e divertenti. L’obiettivo è accompagnare il pubblico, in particolare quello più giovane, in una ricerca interiore di quel “Piccolo Principe che è in ognuno di noi”, ricordando il messaggio centrale: “Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”. Lo spettacolo incoraggia a superare le apparenze e a connettersi con la propria sensibilità più profonda.

La regia dello spettacolo è curata da Luigina Dagostino. Sul palco si esibiranno Claudio Dughera, Claudia Martore e Michele Puleio. Le scenografie sono di Claudia Martore, i costumi di Monica Di Pasqua e il disegno luci di Agostino Nardella.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Per assicurarsi un posto, è fortemente consigliata la prenotazione, inviando una mail a [email protected] o chiamando i numeri 0143 334311 oppure 345 0604219 (Teatro della Juta).