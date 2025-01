Tortona. Pusher colto sul fatto a spacciare hashish. Arrestato.

Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio per contrastare lo spaccio di droga. Nel tortonese, i militari hanno arrestato un pusher intento a spacciare droga nel centro cittadino, beccandolo in flagranza di reato mentre vendeva 32 grammi di hashish a un consumatore, successivamente segnalato. I due sono clandestini di origini nord africane, ovviamente senza permesso di soggiorno. Nella zona della stazione ferroviaria i carabinieri del radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un uomo in possesso di alcune dosi di hashish preconfezionato, pronto per essere venduto. Inoltre sono state segnalate per uso proprio due persone sorprese con piccole quantità di sostanza stupefacente.

L’attività di contrasto alla diffusione delle droghe resta un tema fondamentale per i Carabinieri, soprattutto fra le fasce più giovani della cittadinanza, maggiormente esposte ai rischi legati allo spaccio e all’uso delle sostanze potenzialmente letali.

Rimangono un importante valore aggiunto le segnalazioni dei cittadini, utile strumento ai fini di una più rapida individuazione dei luoghi e dei soggetti dediti all’illecita attività di spaccio o all’uso di droghe.