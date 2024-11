In Biblioteca la presentazione dell’ultimo giallo di Bruno Morchio.

Un nuovo appuntamento culturale si svolgerà nella Biblioteca Civica Capurro. Sabato 9 novembre alle 17.30, la sala conferenze ospiterà la presentazione de “La badante e il professore”, il nuovo romanzo di Bruno Morchio, fresco vincitore del Premio Scerbanenco, con cui entra a pieno titolo tra gli autori de Il Giallo Mondadori.

Bruno Morchio è nato e vive a Genova. È autore di venti romanzi che gli sono valsi menzioni e riconoscimenti non solo nel mondo del giallo. Nel suo ultimo romanzo, il poliziesco diventa un pretesto per indagare sugli scheletri della nostra società. In un piccolo paese ligure arroccato su facili razzismi, un ragazzino di dodici anni cerca di far luce sulla morte di un anziano professore e insieme di diventare grande. Alla base della sua indagine ci sono un delitto efferato compiuto con un oggetto molto particolare – un busto in marmo di Giacomo Leopardi – e un colpevole apparentemente perfetto. Riuscirà il giovane e inesperto Filippo Sarzana a dimostrare l’innocenza della bella badante ucraina e a trovare il vero assassino?

La badante e il pofessore – 216 pp – Edizioni Mondadori

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246 – Mail: [email protected]