Intitolazione dell’aula consigliare al maresciallo Daniele Paladini

Il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, interviene sulla proposta del coordinatore cittadino di Forza Italia, Giuseppe Rapisarda, di spostare nella nuova sala consigliare la targa in ricordo del Primo Maresciallo Daniele Paladini, caduto il 24 novembre 2007 in missione di pace in Afghanistan.

«Comprendo la sollecitazione fatta da Giuseppe Rapisarda. Proprio per questo – precisa il Sindaco – vorrei rassicurare tutta la cittadinanza che lo spostamento avverrà presto. Come ha già dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale, Teresa Mantero, all’inizio del prossimo anno verrà organizzata una cerimonia alla presenza dei familiari di Paladini per lo scoprimento della targa ricollocata nella nuova Aula del Consiglio. Tengo inoltre a sottolineare – continua Muliere – che il ricordo di Daniele Paladini è sempre vivo in città. Ogni anno, in occasione delle celebrazioni del 1° novembre, viene tributato un omaggio alla sua tomba tumulata nel cimitero cittadino. Nel 2017, inoltre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini si è tenuta la commemorazione per il decimo anniversario della sua scomparsa alla presenza dei familiari e delle massime autorità civili e militari. Come rappresentanti delle istituzioni è nostro dovere mantenere viva la memoria di tutti coloro che hanno dato la propria vita per la nostra Patria, come Daniele Paladini, protagonista di un episodio così doloroso e di alto valore umanitario che la Città di Novi Ligure non potrà mai dimenticare».