“La cameriera di Puccini” sul palco del Teatro Civico di Gavi.

La rassegna di spettacoli nel cartellone della stagione 2024-2025 del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e del Teatro Civico di Gavi, riprende, dopo la pausa natalizia, riprende domani, venerdì 17 gennaio alle 21 a Gavi.

Il palco del Teatro Civico Beatrice Visibelli e Francois Meshreki recitano “La cameriera di Puccini”, uno spettacolo che alterna musica e prosa, celebrando le celebri eroine pucciniane, su testo e regia di Nicola Zavagli. O mio babbino caro (Gianni Schicchi) Quando m’en vo (Bohème) Vissi d’arte (Tosca) Un bel dì vedremo (Madama Butterfly) Tu che di gel sei cinta (Turandot) sono i brani inseriti nello spettacolo e saranno eseguiti dal Soprano Laura Giorcelli accompagnata al pianoforte da Rodrigo Leal.

“Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, la cameriera di casa. Sulle prime non vuole farlo entrare perché “oggi è successa una disgrazia”. Poi lo invita ad aspettare il ritorno del Maestro, sperando che nel frattempo il giovane, appena laureato in botanica, l’aiuti a guarire le sue rose ammalate. Tra i due cresce una specie di intimità che porterà Marianna a raccontare. E così, per bocca di questa simpatica cameriera, con la sua bella lingua toscana, si andrà a conoscere Giacomo Puccini: dall’emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più intime della sua vita. Ma anche il suo essere mondano, la sua simpatia, e quella sua dolorosa malinconia che si riflette nella calma immobilità del piccolo lago. Il racconto dell’appassionata cameriera si tingerà anche di giallo, prendendo il risvolto di un’indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini: il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il maestro e la moglie. Marianna lo difenderà fino in fondo, come tutti, innamorata di lui… “

Lo spettacolo, inserito nel progetto “A ciascuno il suo… teatro” a cura del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona è aperto a tutti ed è a ingresso gratuito. Per info: 345.0604219; [email protected] www.teatrodellajuta.it;

