La grande opera sbarca a Novi Ligure

Dopo il recente trionfo del concerto “Romantic Piano” presso l’Oratorio della Maddalena, il Novi Musica Festival 2026 si prepara a vivere uno dei suoi momenti più alti. Giovedì 30 aprile, la città di Novi Ligure ospiterà un evento di eccezionale rilievo culturale: l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova salirà sul palco del Teatro Romualdo Marenco. L’appuntamento nasce da un accordo sottoscritto tra la Fondazione del Teatro Carlo Felice e l’Associazione Novi Musica e Cultura, volto a consolidare il legame tra la tradizione lirico-sinfonica genovese e il territorio novese. Sotto la direzione del Maestro Andrea Solinas, l’orchestra proporrà un viaggio emozionante tra le più celebri ouverture del repertorio operistico europeo. Il programma è un omaggio alla storia della musica: dai capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart (Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni) all’energia travolgente di Gioachino Rossini (La Cenerentola, Il signor Bruschino, L’italiana in Algeri), passando per il lirismo di Domenico Cimarosa e la profondità drammatica del preludio de La traviata di Giuseppe Verdi.

«Portare l’Orchestra del Carlo Felice nei territori vicini significa condividere un patrimonio musicale vivo», ha dichiarato il Sovrintendente Michele Galli. «Siamo lieti di rinnovare questo dialogo con una comunità che da sempre segue con affetto la nostra attività».

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Teatro Carlo Felice. Per assicurarsi un posto in platea è possibile prenotare contattando direttamente l’Associazione Novi Musica e Cultura. I biglietti potranno essere ritirati la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Marenco. Per info: [email protected] – WhatsApp: 380 5827986

Un’occasione per vivere la grande musica nel cuore della città.