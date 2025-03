La sala della Pro Loco di Arquata Scrivia ha ospitato l’incontro tra il coordinamento del Cammino dei Ribelli e le realtà che si occupano di ricettività, ristorazione e ospitalità nel territorio, non solo sul percorso. Condotto da Dario Debenedetti e Giovanni Moro, l’incontro del 6 marzo ha visto la partecipazione di oltre 30 esponenti di strutture, in parte in presenza e in parte in remoto, anche grazie alla facilitazione organizzativa delle Pro Loco della valle, ed è servito non solo a presentare la nuova guida cartacea del cammino edita da Terre di Mezzo – strumento fondamentale per chi fa accoglienza, nell’essere consapevole di come funziona il cammino e di quali indicazioni e consigli dare ai camminatori – ma anche a raccogliere le domande, i dubbi, le criticità e le proposte di chi sul campo si trova ad accogliere i camminatori già da tempo. Continua dunque la sfida di garantire punti tappa ospitali su tutto il percorso, anche nelle zone più isolate, e di accrescere non solo il numero di posti in vista dell’impatto della guida, ma lo stile comune di cui hanno bisogno i camminatori, target diverso da quello turistico o di villeggiatura. Infine, migliorare ulteriormente la capacità di coordinamento allargato tra tutte le persone coinvolte in questa crescente rete di valorizzazione territoriale.

Gianni Torchia