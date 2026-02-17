Novi Ligure. Letteratura, Sport e Bioetica in Biblioteca

Una giornata ricca di appuntamenti è in programma giovedì 19 febbraio nella Biblioteca Civica di Novi Ligure (Via Marconi, 66), la struttura ospiterà tre eventi toccando temi di grande interesse culturale e sociale. Il ciclo di incontri prenderà il via alle 17.45 nella Sala Conferenze con l’appuntamento “Resistenza e… letteratura”. L’evento si inserisce nella rassegna culturale “Resistenza e…”, promossa dal Comune di Novi Ligure e dal Comitato per le Celebrazioni dell’Ottantesimo della Liberazione per esplorare i linguaggi di tramandazione della Resistenza. Dopo l’incontro dedicato alla musica dello scorso 22 gennaio, il focus si sposterà sulla letteratura, con la partecipazione di Antonella Ferraris e Federica Roncati dell’Isral (Istituto della Storia della Resistenza di Alessandria). L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Novi Ligure, Isral e la Biblioteca Civica.

Alle 18.00, nell’Auditorium, la Rassegna “Novi d’Autore” presenterà il libro “Granata colore del mito” di Gianni Ponta. L’autore dialogherà con il giornalista Maurizio Iappini per ripercorrere la storia del Grande Torino, celebrando non solo le gesta sportive dei campioni descritte sulla carta stampata, alla radio e sugli schermi, ma soprattutto i personaggi definiti “uomini d’oro, uomini Toro”. Il libro racconta di coloro che dietro le quinte hanno costruito e sostenuto la “famiglia granata”, dal destino tragicamente evocato da Sandro Ciotti.

La giornata si concluderà alle 20:45 nella Sala Conferenze con la conferenza dal titolo “La libertà non ha fine – Fine vita: diritti, scelte, responsabilità”. L’evento è promosso dal Comitato per la legge regionale sul fine vita insieme alla Consulta di Bioetica ETS, con il patrocinio del Comune. L’incontro ha l’obiettivo di informare la cittadinanza su temi delicati come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il suicidio medicalmente assistito. Tra i relatori saranno presenti i medici Tiziana Borra, Mariella Immacolato e Giacomo Orlando, insieme al consigliere regionale Pasquale Coluccio, primo firmatario della proposta di legge piemontese sul fine vita.

L’ingresso a tutti e tre gli eventi è libero e gratuito.