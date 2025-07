 “Lettere da e per Milano”: corrispondenza delle Brigate Garibaldi

Nell’ambito della rassegna estiva “Chi erano i partigiani?”, sabato 19 luglio, alle 17.00, Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure, sede del Museo della Resistenza, ospiterà, lo storico Santo Peli, che proverà a dare una risposta a questo quesito nel corso del suo intervento dal titolo “Lettere da e per Milano”, sulla corrispondenza delle Brigate Garibaldi con il comando milanese. Ancora un sabato pomeriggio che darà la possibilità di conoscere una parte della storia della Repubblica Italiana e dei personaggi che l’hanno fondata, poco studiata tra i banchi di scuola. Studiosi come Roberto Botta, Chiara Colombini, Manlio Calegari, Santo Peli e Alessio Parisi, si confronteranno ogni sabato pomeriggio per riflettere su come i partigiani hanno raccontato sé stessi e la loro esperienza, quali sono stati i loro percorsi personali, politici, culturali negli anni del dopoguerra, che “segni” hanno lasciato sulla storia dell’Italia repubblicana e sulla sua narrazione.

Classe 1949, Santo Peli vive e lavora a Padova dove ha insegnato Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze Politiche. Tra le sue pubblicazioni troviamo: L’altro esercito. La classe operaia durante la Grande guerra (Feltrinelli, 1980), La Resistenza in Italia. Storia e critica (Einaudi, 2004), Storia della Resistenza in Italia (Einaudi, 2006), Storie di Gap. Terrorismo urbano e Resistenza (Einaudi, 2014) e La Resistenza difficile (BFS, 2018).

Per info e contatti: [email protected] – 333 804 5547 Museo “G.B. Lazagna” Via Umberto I, 26, Rocchetta Ligure (AL) https://www.museorocchettaligure.org/