L’ultimo saluto a Cristina Semino

Si svolgeranno oggi, martedì 18 novembre, alle 15, i funerali di Cristina Semino, l’insegnante di 42 anni trovata senza vita martedì 11 novembre nel suo appartamento ad Arquata Scrivia. Le esequie si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Vignole Borbera. La docente insegnava presso l’Istituto Superiore Ciampini Boccardo di Novi Ligure. Cristina è stata rinvenuta senza vita dopo che per giorni non aveva risposto al telefono, portando all’intervento dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale del 118 nel suo appartamento in via Libarna. Le ricostruzioni indicano che la causa del decesso sia da attribuire probabilmente al monossido di carbonio fuoriuscito da una caldaia.

In attesa di poter dare l’ultimo saluto a Cristina, i suoi familiari hanno scelto di trasformare il profondo dolore in un gesto concreto e positivo, annunciando la creazione di un progetto dedicato al suo ricordo: il fondo “A scuola con Cristina”. Attraverso un commovente post su Facebook, i familiari hanno voluto onorare la sua vita e la sua passione, scrivendo: “La tua devozione all’insegnamento e ai ragazzi è stata immensa, le tue capacità mai messe in discussione, il tuo impegno per arrivarci indescrivibile…vorremmo tenere vivo il tuo ricordo con questo piccolo progetto che siamo certi ti renderà felice ovunque tu sia”.

Il fondo sarà interamente dedicato al miglioramento delle competenze linguistiche, alla transazionalità e all’inclusione, temi che stavano a cuore all’insegnante Semino. Chiunque voglia contribuire alla realizzazione del progetto può effettuare una donazione sul seguente IBAN, intestato a Nicoletta Semino – Simone Moriondo, indicando la causale “A scuola con Cristina”: