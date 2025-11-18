Bonus Mamma 2025: a chi spetta il contributo di 40 euro mensili

C’è tempo fino al 9 dicembre per presentare la richiesta per il Bonus Mamma 2025. L’incentivo, un contributo economico di 40 euro al mese erogato in un’unica soluzione, è destinato alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, con due o più figli a carico. L’agevolazione è stata istituita per sostenere il reddito delle madri impegnate nel mondo del lavoro, riconoscendo un contributo per ogni mese di attività lavorativa svolta nel corso del 2025. Per poter accedere al beneficio, il reddito da lavoro annuo della richiedente non deve superare la soglia dei 40.000 euro. Il Bonus Mamma 2025 è modulato in base al numero di figli e alla loro età. Nello specifico, spetta a: Madri con due figli: il beneficio è riconosciuto fino al mese di compimento dei 10 anni del secondo figlio. Madri con tre o più figli: il contributo viene erogato fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Il Bonus consiste in un contributo di 40,00 euro per un massimo di 12 mensilità relative all’anno 2025. È importante sottolineare che la somma: non è rilevante ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Possono presentare la richiesta le lavoratrici che rientrano nelle seguenti categorie: Lavoratrici dipendenti (settore pubblico e privato), con l’esclusione delle lavoratrici domestiche. Lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie.

Attenzione alle esclusioni: Le lavoratrici con tre o più figli titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non possono accedere a questo Bonus. Tali lavoratrici, infatti, beneficiano già di una specifica misura: l’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda o per avere ulteriori chiarimenti sui requisiti, le cittadine della provincia di Alessandria possono rivolgersi agli sportelli del Patronato ACLI presenti sul territorio:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 – Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME Via Nizza 60/B – Tel. 0131.25.10.91

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE Via P. Isola 54/56 – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA Via Emilia 264 – Tel. 0131/81.21.91