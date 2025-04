Meteo: allerta gialla oggi e domani, a Pasquetta niente pioggia

Il bollettino dell'Arpa per il fine settimana di Pasqua: maltempo ma poi migliora.

Nuova ondata di maltempo in arrivo tra oggi, 19 aprile, e domani, 20 aprile, giorno di Pasqua. Il bollettino dell’Arpa parla di allerta meteo gialla per buona parte del territorio provinciale, cioè ValCerrina, Casalese, Basso Monferrato, Valenzano, pianura alessandrina, Acquese, Novese, Ovadese e Val Lemme. Sono possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Nessuna precipitazione indicata per lunedì 21, giorno di Pasquetta.

Bollettino allerta: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/

Bollettino vigilanza: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/vigilanza/