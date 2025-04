Una lezione di educazione stradale per gli alunni della scuola elementare

Gli agenti della polizia locale di Gavi hanno organizzato un progetto di educazione stradale per i bambini della scuola elementare del paese. Gli alunni delle classi prima e seconda hanno potuto imparare come funziona il semaforo. Non solo: hanno vestito i panni degli agenti facendo i mini vigili utilizzando la paletta e simulando un attraversamento pedonale.

Inoltre, gli alunni hanno potuto vedere un video sullo scuolabus e sui comportamenti da tenere, compreso l’utilizzo delle cinture. Per i bambini della seconda classe è stato proiettato anche un video sulla bicicletta e l’uso del casco. Gli agenti hanno infine fatto conoscere il prontuario del Codice della strada utilizzato per fare le multe.

A tutti gli alunni la polizia locale ha rilasciato un attestato di partecipazione.