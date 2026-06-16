Mondi di Carta: il Sarvego Festival debutta tra arte e immaginazione

Un foglio bianco, una piega, un pizzico di immaginazione e il libro si trasforma in un intero universo da abitare. Prende il via sotto il segno della creatività il Sarvego Festival, che quest’anno inaugura la sua programmazione con un appuntamento speciale interamente dedicato agli adulti. Il sipario si alzerà sabato 4 luglio, dalle 10.00 alle 13.00, nella cornice verde del Parco Mongiardino a Mongiardino Ligure, con il laboratorio creativo “Mondi di Carta”. A guidare i partecipanti in questo viaggio sensoriale e progettuale sarà Valentina Gottardi, illustratrice, editrice di Cocai Books e firma d’eccezione dell’immagine simbolo del festival 2025. Lontano dall’essere un semplice insieme di pagine stampate, il libro verrà esplorato nella sua veste di “oggetto narrativo e tridimensionale”. Partendo dalla propria esperienza artistica e dalla sofisticata ricerca editoriale di Cocai Books, Gottardi accompagnerà gli iscritti in un percorso manipolativo e concettuale, dove l’illustrazione incontra la progettazione. I partecipanti avranno l’occasione unica di dare vita al proprio “mondo di carta”, guidati da una delle artiste che ha contribuito a plasmare l’identità visiva del festival di quest’anno.

L’evento del 4 luglio rappresenta una vera e propria anteprima d’autore. Se il debutto è pensato per un pubblico adulto, a partire dal giorno successivo, domenica 5 luglio, il Sarvego Festival entrerà nel vivo del suo fitto calendario dedicato all’infanzia e all’adolescenza, con una ricca offerta di laboratori, incontri e iniziative progettate su misura per bambini e ragazzi.

Scheda evento e dettagli utili

Per partecipare al laboratorio “Mondi di Carta” è necessaria la prenotazione, poiché i posti disponibili sono limitati.