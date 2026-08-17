Memoria e tradizioni: torna la serata culturale “Cosola racconta Cosola”

Il calendario estivo dell’Alta Val Borbera rinnova uno dei suoi appuntamenti più identitari: mercoledì 19 agosto alle 21, torna la serata culturale “Cosola racconta Cosola”, ospitata nel borgo dell’Appennino delle Quattro Province. Nato da un’intuizione di Ippolito Negro, l’evento rappresenta un punto d’incontro tra passato, presente e prospettive future delle comunità montane. Al centro della serata ci sarà un confronto serrato e affettuoso tra la Cosola del tempo andato e quella odierna, con uno sguardo aperto verso le sfide e il destino che attendono i borghi d’alta quota. Il programma e gli interventi. L’edizione di quest’anno si aprirà con un toccante ricordo di Ippolito Negro, affidato a Giampaolo Callegari. A seguire, la voce della memoria prenderà vita attraverso diversi contributi: Simone Negro guiderà il pubblico lungo i passaggi e le suggestioni de I gradini della Maddalena, ripercorrendo i racconti di Marco. Zulema Negro e Sveva Grugno porteranno in sulla scena la saggezza popolare citando i proverbi di Cornelia, intrecciati nell’arte del narrare fiabesco. Promossa dalla Pro Loco di Cosola in sinergia con studiosi e memorie storiche locali, la serata offrirà spazio a toponomastica, aneddoti d’archivio e testimonianze orali. L’obiettivo resta quello di valorizzare l’identità comunitaria delle valli appenniniche come risorsa viva e condivisa.

Ingresso: Libero e aperto a residenti, villeggianti e appassionati.