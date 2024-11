Musica sudamericana e non solo con il Duo StriAgo a Pasturana.

Domenica 17 novembre alle 17.30, in Sala Europa.

“Dodici corde” è il titolo del concerto per chitarra eseguito dal Duo StriAgo, Mario Strinati e Pietro Agosti che andrà in scena domenica 17 novembre alle 17.30 nella Sala Europa di Pasturana. Organizzato nell’ambito del Festival “Settimane Musicali internazionali”, rassegna di musica classica itinerante, cui partecipano musicisti under 35 sia italiani sia stranieri, il concerto prevede un palinsesto che spazia dai ritmi sudamericani a compositori italiani dei secoli passati quali Scarlatti e Boccherini.

Il sodalizio artistico dei due giovani musicisti parte dagli anni del liceo quando, per puro divertimento iniziano a suonare insieme. Le loro scelte musicali si indirizzano, già da allora, verso la musica sudamericana per chitarra di matrice popolare, che tuttora rimane come loro caratteristica distintiva. Dopo aver frequentato il Conservatorio di Cesena hanno creato il Duo StriAgo con il quale sono attualmente iscritti al Corso di specializzazione presso il Conservatorio di Lugano.

Anche questo evento è occasione per attuare la raccolta fondi a favore della LILT – Delegazione di Novi Ligure.”