Riceviamo e pubblichiamo:

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il 21 novembre, il Movimento Cinque Stelle conferma il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione della cittadinanza. Dal 2015, attraverso l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, il Movimento Cinque Stelle ha contribuito alla piantumazione di oltre 60.000 alberi in più di 250 comuni d’Italia, creando nuove aree boschive e rinfoltendo quelle esistenti, oltre a donare alberi a scuole, centri per anziani e spazi pubblici.

Anche quest’anno, il M5S di Novi Ligure partecipa a questa iniziativa con una piantumazione pubblica, che si terrà domani, sabato 16 novembre, alle 10,30,

presso i giardini pubblici, vicino alla panchina rossa dedicata alle vittime di

femminicidio, di fronte all’ex-Mutua all’inizio di via Papa Giovanni XXIII. Questo

momento rappresenta non solo un gesto concreto a favore del verde urbano, ma anche

un’opportunità per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della sostenibilità

ambientale.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, simbolo di un impegno

condiviso per un futuro più verde e sostenibile. Ogni albero piantato rappresenta un

passo importante per il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita nel nostro

territorio.

Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle