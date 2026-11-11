Ventotene e l’Europa unita: Fornaro presenta il suo saggio a Novi Ligure

Le origini del progetto europeo tornano al centro del dibattito culturale e politico cittadino. Sabato 14 novembre, alle 10, la Biblioteca civica di via Marconi 66 ospiterà la presentazione del nuovo saggio di Federico Fornaro, “Ventotene. Le radici della nostra libertà” (Bollati Boringhieri, 2026). L’iniziativa è promossa dal Comitato novese per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati alla memoria storica e democratica. Durante la mattinata l’autore dialogherà con Mario Lovelli, approfondendo i temi di un volume che unisce rigore storiografico e agilità divulgativa per ricostruire la genesi del Manifesto del 1941. Il testo ripercorre la visione di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e di Eugenio Colorni durante gli anni del confino sull’isola tirrenica, valorizzando parallelamente il contributo di pensiero e organizzazione offerto da figure centrali come Ursula Hirschmann e Ada Rossi. In una delle fasi più cupe del Novecento, con l’avanzata apparentemente inarrestabile del nazifascismo, il gruppo seppe elaborare non un’utopia astratta, ma un programma concreto: il superamento delle sovranità nazionali e la nascita di una federazione europea fondata su pace e sicurezza duratura.

Come ricordano i promotori dell’incontro, la scintilla che ha portato Fornaro a scrivere l’opera affonda le radici nello scontro politico recente. L’impulso decisivo è scaturito dalla seduta alla Camera dei deputati del 19 marzo 2025, segnata dal duro intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro il Manifesto di Ventotene, liquidato nell’occasione come una sorta di inno bolscevico. A quelle affermazioni rispose subito dall’aula lo stesso Fornaro, segretario d’Aula del Partito Democratico. Da quel confronto parlamentare è nato il libro: una replica documentata e di ampio respiro, pensata per restituire al testo originario la sua reale dimensione storica e ribadirne la stringente attualità di fronte alle sfide aperte del continente.