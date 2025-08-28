Un fine settimana con gli Amici dell’Arte

L’ultimo appuntamento con “pittura sotto le stelle”, organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte, è in calendario venerdì 29 agosto nell’Area Attrezzata di Boscopiano a Borghetto Borbera. A conclusione della serie di incontri che si sono svolti ogni venerdì di agosto, alle 21.30 Liliana Iadeluca terrà un laboratorio di Light Painting – dipingere con la luce. L’ultimo laboratorio didattico di pittura, sarà l’occasione per la consegna degli attestati di frequenza. Come sempre, la partecipazione e il materiale didattico sono gratuiti, e all’esperienza possono aderire grandi e piccini.

Inoltre l’Associazione culturale invita per sabato 30 agosto a Lemmi di Grondona, dove alle 21.00 nella Chiesa Parrocchiale ospiterà la conferenza “Storia di San Pietro” a cura di Simone Gatto;

Infine, domenica 31 agosto, il penultimo appuntamento di “Vene a pituò in Val Burbéia”, si svolgerà nel corso della Festa del Pane al Molino di Santa Maria di Albera Ligure, dove sarà allestita la mostra fotografica “Val Borbera” e, dalle 15.00 alle 17.00 grandi e piccini potranno partecipare a un laboratorio di pittura en plei air.