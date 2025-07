“L’egoismo di Bucci costa un’ora ai pendolari: subito fermate del treno a Novi Ligure e Alessandria”. È il testo dello striscione che abbiamo esposto questa mattina, 23 luglio, davanti al palazzo del Consiglio regionale della Liguria, durante il presidio organizzato dal Movimento 5 Stelle per chiedere al presidente Bucci un dietrofront immediato sulla decisione di escludere le fermate di Novi Ligure e Alessandria dai treni regionali veloci Genova-Milano deviata via Mortara nell’ambito dei lavori al Ponte di Bressana. Un cantiere che sta comportando enormi disagi ai pendolari alessandrini, costretti a subire un aumento dei tempi di percorrenza di oltre un’ora per raggiungere il capoluogo lombardo.

Al mio fianco, al presidio, erano presenti il consigliere regionale ligure Stefano Giordano, la presidente del consiglio comunale di Novi Ligure Teresa Mantero (in rappresentanza dell’intero Comune di Novi), l’assessora di Genova Tiziana Beghin, la consigliera alessandrina Sanny Santoro, la vice presidente dell’Associazione Pendolari Novesi Agnese Sgotti e alcuni attivisti M5S piemontesi e liguri. Il Comune di Alessandria, fatta eccezione per la consigliera Santoro, non ha dato riscontro all’iniziativa.

Il presidente Bucci, dimostrando ancora una volta il suo menefreghismo, ha deciso di non ricevere la nostra delegazione. Un menefreghismo che non si ripercuoterà di certo sui portavoce che hanno organizzato il presidio bensì, purtroppo, sui tanti pendolari che si trovano ad affrontare disagi impensabili per il cantiere di Bressana, a causa della scarsa lungimiranza di governatori regionali e nazionali che in tutta questa vicenda non hanno mosso un dito per tutelare i cittadini.

Intanto, il consigliere regionale Giordano ha presentato un ordine del giorno per chiedere l’attivazione delle fermate straordinarie di Novi e Alessandria e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per rispondere alle criticità emerse. Porteremo avanti iniziative simili anche sui comuni di Novi e Alessandria. In Piemonte, invece, continuiamo a ricevere risposte elusive dalla Giunta Cirio, dopo tutta una serie di atti presentati nelle ultime settimane”.

Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte