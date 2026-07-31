Novi in Festa: tra musica, magia e tradizione ritorna la Fiera d’Agosto

L’estate novese entra nel suo momento più vivo. Con l’approssimarsi della Festa Patronale della Madonna della Neve, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione, grande intrattenimento, musica e spiritualità si fondono in un abbraccio lungo cinque giorni. Da sabato 1° fino a mercoledì 5 agosto, il cuore di Novi Ligure si accenderà di luci, colori e suoni per la nuova edizione della celebre Fiera d’Agosto. Ad aprire le danze sabato 1° agosto sarà un appuntamento ad alto tasso di energia: la Notte Bianca, organizzata in collaborazione con Disco-nnect. A partire dalle 21.00, Piazza Dellepiane diventerà una vera e propria pista da ballo sotto le stelle. Ospite d’eccezione della serata sarà DJ Shorty, volto e voce tra i più amati dei network radiofonici Radio m2o e Radio Deejay, pronto a far scatenare il pubblico con un dj-set unico. Domenica 2 agosto (dalle 18.00 alle 21.30), l’androne di Palazzo Dellepiane regalerà un’esperienza visiva e immersiva straordinaria grazie al Cinema Sferico, una proiezione a 360 gradi pensata per affascinare sia i più piccoli che gli appassionati della settima arte. Da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto le tradizionali bancarelle torneranno ad animare la classica “passeggiata” tra viale Saffi, via Garibaldi e corso Marenco, offrendo shopping, curiosità e sapori locali. Sempre lunedì 3 agosto (ore 21.00), in Piazza Carenzi, risuoneranno le note del solenne Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal premiato Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS” sotto la direzione del Maestro Massimo Folli. La vigilia della festa patronale, martedì 4 agosto alle 22.00, gli sguardi si rivolgeranno al cielo per il tradizionale e attesissimo Spettacolo Pirotecnico con fuochi d’artificio aerei ad alta gittata nella zona dello stadio comunale (si ricorda che, per ragioni di sicurezza, la struttura dello stadio rimarrà chiusa al pubblico). Mercoledì 5 agosto, giorno della Festa Patronale, le celebrazioni raggiungeranno il loro apice di devozione presso la Chiesa della Collegiata. Dopo il percorso di preparazione spirituale della Novena (Sante Messe serali alle 21.00 dal 27 luglio al 4 agosto), la giornata di mercoledì vedrà le Sante Messe al mattino (7.00, 8.30 e 10.30) e, alle 17.00, la Solenne Santa Messa celebrata dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. A seguire, si snoderà per le vie del centro la tradizionale e sentitissima Processione della Madonna “Lagrimosa”. I festeggiamenti si concluderanno la sera di mercoledì 5 agosto, a partire dalle 21.00, presso il Nuovo Circolo Ilva, con un’intramontabile serata di ballo liscio all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Per consultare il programma completo e tutti gli aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Novi Ligure: www.comune.noviligure.al.it