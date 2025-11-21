Novi Ligure. Aggiornamento Opere Pubbliche

L’Amministrazione comunale di Novi Ligure ha diffuso un resoconto dettagliato sui principali lavori pubblici in corso e su quelli recentemente portati a termine, evidenziando l’impegno nel migliorare le infrastrutture cittadine.

Sono ripresi in questi giorni i lavori per la realizzazione del progetto di riqualificazione del Parco Castello. L’incarico è stato affidato all’impresa Teknogreen srl di Trofarello (TO), seconda classificata nella gara d’appalto. La ditta ha accettato di eseguire l’intervento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario. Il Comune era stato costretto a risolvere unilateralmente il contratto con la precedente ditta esecutrice il 25 settembre 2025 (Determina dirigenziale n. 204/890), a seguito di gravi inadempienze riscontrate. Tra le carenze citate figuravano l’insufficiente disponibilità di personale e mezzi, l’esecuzione non idonea di alcune lavorazioni e l’abbandono ingiustificato del cantiere a partire dal 5 giugno 2025. Per garantire l’immediata prosecuzione delle opere, il Comune anticiperà la somma di 330.000 euro, finanziata con avanzo accantonato. Questa “anticipazione contabile” mira a riavviare rapidamente l’iter, evitando i tempi lunghi che sarebbero derivati dall’escussione delle fideiussioni della ditta precedente. L’Amministrazione prevede di recuperare la somma e la maggiore spesa sostenuta tramite successivi provvedimenti. L’obiettivo primario resta il celere completamento dell’opera per rispettare i termini previsti.

In una dichiarazione congiunta, il Sindaco Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Simone Tedeschi hanno espresso piena fiducia: «Continuiamo a mettere il massimo impegno affinché il Parco Castello venga restituito ai novesi in condizioni ottimali: funzionale, ben tenuto e più bello di prima. Abbiamo piena fiducia nella TeKnogreen, che ha dimostrato fin da subito di essere assolutamente consapevole dell’importanza che questo intervento riveste per la nostra comunità e ha dimostrato grande buona volontà».Avviato il Potenziamento del Canale Scolmatore del Rio Gazzo

èSempre in questi giorni, hanno preso il via i lavori per il potenziamento dello scolmatore del rio Gazzo. L’intervento ha un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, interamente finanziato con fondi PNRR. Il progetto, redatto dall’Ing. Sergio Sordo, prevede un significativo miglioramento del canale esistente, con il raddoppio delle tubazioni nei punti più critici e l’innalzamento degli argini. In particolare, si procederà all’incremento della portata della sezione interrata e intubata, oltre a interventi di rettifica del percorso e adeguamento delle parti scoperte. Queste opere sono cruciali per alleggerire il corso delle acque, aumentando la capacità di smaltimento del canale e salvaguardando gli insediamenti abitativi e i terreni agricoli nel “basso Pieve”. L’avvio dei lavori è stato preceduto da un approfondito studio complessivo sulle problematiche idrogeologiche del territorio.Conclusi i Lavori di Copertura al Cimitero Comunale

Si sono conclusi nel mese di ottobre i lavori presso il Cimitero Comunale per il rifacimento del manto di copertura del Reparto M. L’intervento, iniziato il 4 agosto scorso, ha compreso la rimozione e il rifacimento del tetto, ma anche importanti opere di sistemazione dei canali, delle converse e dei pluviali di discesa.

Sono stati inoltre ripristinati tutti gli intonaci danneggiati a causa delle infiltrazioni e tinteggiate le zone interessate. Il progetto e la direzione lavori sono stati curati dall’Ufficio Tecnico Comunale, mentre l’esecuzione è stata affidata all’impresa Pro & Co tetti di Ottiglio (per la rimozione della copertura) e all’Impresa Bailo di Novi Ligure (per il rifacimento del manto e il ripristino delle murature).

Inoltre: Si informa che da martedì 25 novembre verrà riaperto il tratto di strada Cassano S.P. 153 interessato dai lavori per la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia inseriti nel Progetto Unico Tratta AC/AV “Terzo Valico dei Giovi”. Come da programma, il ripristino della viabilità è conseguente al completamento della diramazione provvisoria di cantiere.

L’intervento, eseguito dall’impresa Manelli S.p.A. per conto del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (CO.CI.V.), proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione del sovrappasso e di un’altra rotonda all’incrocio con strada Villa Aurora.