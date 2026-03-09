Novi Ligure, al via la sperimentazione per la nuova viabilità

L’Amministrazione di Novi Ligure annuncia un periodo di significative modifiche alla viabilità in città. Dal 15 marzo prende il via il progetto innovativo di sperimentazione che interesserà Corso Marenco, cuore pulsante della città. L’iniziativa, finanziata grazie ai contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), mira a testare nuove soluzioni per rendere il traffico più scorrevole e valorizzare al contempo i percorsi pedonali che connettono il centro storico alle aree limitrofe. La fase sperimentale prevede l’eliminazione dei semafori in Piazza della Repubblica e l’introduzione di progressive modifiche alla carreggiata stradale di Corso Marenco, articolate in tre fasi distinte, al termine delle quali l’Amministrazione valuterà i benefici per la comunità prima di qualsiasi intervento definitivo.

Il progetto si svolgerà secondo il seguente calendario: dal 15 al 28 marzo: le carreggiate saranno ristrette a una singola corsia per ogni senso di marcia, nel tratto compreso tra Piazza XX Settembre e Piazza della Repubblica. Dal 29 marzo all’11 aprile: il restringimento a una singola corsia per senso di marcia interesserà il tratto da Piazza Repubblica a Piazza Pernigotti. Dal 12 al 18 aprile: verrà testata la doppia corsia di ingresso in Piazza della Repubblica. Al termine della sperimentazione, la viabilità tornerà temporaneamente all’assetto precedente.

Per consentire l’allestimento delle diverse configurazioni, saranno necessarie alcune chiusure temporanee al traffico veicolare e ai parcheggi, concentrate nelle seguenti finestre orarie notturne e del primo mattino: dalle 2.00 di domenica 15 marzo alle 6.00 di lunedì 16 marzo, chiusura al traffico veicolare, ai parcheggi adiacenti alle carreggiate, al Movicentro e al parcheggio RFI. Le aree interessate saranno: Corso Marenco (tratto da Piazza XX Settembre a Piazza Repubblica compresa), tratto Via Mazzini, tratto Via Isola. Dalle 2.00 di domenica 29 marzo alle 6.00 di lunedì 30 marzo, chiusura al traffico veicolare e divieto di accesso allo spalto lato centro storico, le aree interessare saranno Corso Marenco (nel tratto da Corso Piave a Piazza Repubblica esclusa). Dalle 2.00 di domenica 12 aprile alle 6.00 di lunedì 13 aprile, chiusura al traffico veicolare e ai parcheggi adiacenti alle carreggiate. Le aree interessate saranno Corso Marenco (tratto da Via Giacometti a Piazza Repubblica compresa) e Via Mazzini (dal sottopasso ferroviario a Piazza Repubblica). Per le operazioni di ripristino dalle 2.00 di domenica 19 aprile alle 6.00 di lunedì 20 aprile, chiusura al traffico veicolare e ai parcheggi adiacenti alle carreggiate.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza del carattere strettamente sperimentale di questa fase. I dati raccolti sull’impatto veicolare e sui benefici per la comunità saranno la base per qualsiasi decisione futura in merito a un intervento definitivo sulla viabilità dell’area.