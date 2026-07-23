Novi Ligure: stop agli sprechi per la pulizia delle strade

Sinergia tra le società del Gruppo Acos, in soli sei mesi risparmiati 150.000 litri di risorsa potabile. L'acqua depurata alimenta spazzatrici e lavaggio stradale nel Novese e in Val Borbera.

In un’epoca segnata da drammatiche sfide idriche e da un clima sempre più imprevedibile, la tutela dell’acqua potabile è diventata una priorità assoluta per i territori. Da Novi Ligure arriva una risposta concreta e virtuosa: un progetto avanzato di economia circolare che dimostra come l’innovazione e la collaborazione possano trasformare uno scarto in una risorsa preziosa per la collettività. Protagoniste dell’iniziativa sono due società del Gruppo Acos — Gestione Acqua e Gestione Ambiente — che hanno unito le forze per realizzare un circuito virtuoso basato sul riuso dell’acqua depurata. L’acqua in uscita dall’impianto di depurazione di Novi Ligure, pur non essendo potabile e quindi non idonea all’uso domestico, viene ora recuperata e impiegata per il lavaggio e lo spazzamento delle strade cittadine, azzerando lo spreco di acqua potabile per la pulizia urbana. Nei primi sei mesi di attività, il bilancio del progetto registra risultati straordinari: sono stati risparmiati ben 150.000 litri di acqua potabile. Per rendere l’idea dell’impatto di questa misura, si tratta di un quantitativo equivalente al consumo di una persona che utilizza 200 litri d’acqua al giorno per circa 750 giorni. Una mole di risorsa idrica di prim’ordine che rimane così a disposizione della comunità e degli usi domestici essenziali.

Dietro al traguardo c’è un accurato percorso autorizzativo e tecnico. Il primo passo è stato compiuto da Gestione Acqua, che ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua depurata per il riuso civile non potabile Successivamente, Gestione Ambiente ha valorizzato un’infrastruttura già presente nei pressi della propria sede di Strada di Boscomarengo, allestendo un’area attrezzata ad hoc per consentire il rapido rifornimento delle auto-spazzatrici aziendali.

Le attività non si limitano alla sola Novi Ligure: il progetto copre infatti tutti i Comuni del novese serviti da Gestione Ambiente e si estende anche a centri come Arquata Scrivia, Stazzano e Borghetto di Borbera, dove il servizio di spazzamento viene svolto per conto della società 5 Valli Servizi S.r.l..