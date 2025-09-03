Arte, musica e poesia: un autunno di cultura alla Biblioteca di Novi Ligure

Dopo una vivace estate, la Biblioteca Civica di Novi Ligure riparte a settembre con una programmazione autunnale che unisce diverse forme d’arte. Il primo appuntamento è l’inaugurazione della mostra personale “Di Materia Virtù” di Pietro Casarini, noto artista contemporaneo. L’evento si terrà giovedì 4 settembre alle 17:30 presso l’Auditorium del Centro Capurro. Casarini presenterà una serie di opere che hanno come filo conduttore la “materia”: materiali di recupero che, grazie al suo ingegno, si trasformano in sculture e installazioni di grande impatto.

La mostra sarà il punto di partenza per un calendario ricco di eventi: un incontro di Poetry Slam con Dome Bulfaro e Mauro Ferrari (27 settembre), un dialogo tra l’artista e gli studenti del Liceo Amaldi (4 ottobre), e un evento finale di Musica Cruda con Daniela Castrogiovanni e Matteo Calabrò (11 ottobre).

Non solo Casarini: le altre esposizioni

Nei corridoi della Biblioteca prosegue fino a fine settembre la mostra dell’Associazione Culturale Laboratori d’Arte. Inoltre, hai ancora tempo fino al 5 settembre per visitare “HeART of Gaza”, una toccante esposizione di disegni realizzati dai bambini di Deir al-Balah.