Novi Ligure, arrivano i passaggi pedonali luminosi vicino all’ospedale

Al via un importante intervento di messa in sicurezza della viabilità cittadina nei pressi del polo sanitario locale. A partire da lunedì 6 luglio, il tratto di via Edilio Raggio compreso tra via dell’Ospedale e via Valgelata sarà interessato dai lavori per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali luminosi, pensati per tutelare l’incolumità dei pedoni in una zona particolarmente trafficata e frequentata. Per consentire agli operai di muoversi in totale sicurezza, le modifiche alla circolazione stradale saranno immediate. Per tutta la durata del cantiere – il cui termine è previsto per il 7 agosto – nel tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato. L’intervento si svilupperà attraverso diverse fasi tecniche: scavi sotterranei per la posa dei cavidotti e dei pozzetti elettrici; installazione dei nuovi pali dotati di pannelli retroilluminati ad alta visibilità; ripristino finale del manto stradale dell’asfalto.

Le lavorazioni più impattanti sulla carreggiata avranno una durata di circa due settimane, con una conclusione della prima macro-fase stimata per il 17 luglio. L’amministrazione comunale, consapevole dei potenziali disagi alla circolazione in un’arteria così centrale, ha comunque predisposto un piano strategico per ridurre l’impatto sul traffico: i lavori procederanno infatti a piccoli lotti e, soprattutto, verranno sospesi ogni giovedì mattina per non interferire con il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Dagli uffici comunali arrivano le scuse anticipate ai cittadini per i temporanei rallentamenti, accompagnate però da una nota sull’importanza dell’opera: si tratta di un investimento necessario per garantire la massima sicurezza stradale in uno dei punti più sensibili della città.