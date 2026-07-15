Novi Ligure. “Estate Insieme”: sport e socialità contro la solitudine

Riapre lo storico Palazzo Lucedio. Tra acquagym, laboratori creativi e musica dal vivo, il piano del Comune e del CSP per favorire l'invecchiamento attivo e l'integrazione intergenerazionale.

Contrastare l’isolamento estivo, promuovere il benessere psicofisico e restituire alla comunità della terza età uno spazio storico di incontro e condivisione. Con questi chiari obiettivi strategici prende il via a Novi Ligure “Estate insieme”, un ricco cartellone di iniziative settimanali nate dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale, il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona (CSP) e la società Acquarium Nuoto. Il cuore pulsante del progetto sarà il restaurato Centro Anziani di Palazzo Lucedio, situato in via Verdi 138, che riapre ufficialmente le proprie porte alla cittadinanza, affiancato per le attività natatorie dall’impianto sportivo comunale di via Rosselli 2. Una risposta concreta e strutturata alle esigenze di socializzazione di una delle fasce più fragili della popolazione, particolarmente esposta nei mesi caldi dell’anno. «Come promesso, – sottolinea l’Assessora agli Affari sociali, Rachida Hasbane – il Centro Anziani di Palazzo Lucedio ha finalmente riaperto le sue porte e abbiamo voluto fare rete con il CSP e l’Acquarium per offrire risposte di qualità ai nostri anziani. Ora la sfida è far crescere la partecipazione». L’assessora Hasbane traccia anche una prospettiva di lungo respiro, che supera la stagionalità estiva: «Il nostro impegno non si esaurisce con l’estate, ma si consoliderà a settembre. Con l’autunno vedremo infatti l’ingresso dei ragazzi del servizio civile, che saranno attivamente coinvolti nell’animazione e nel supporto quotidiano, garantendo ulteriori occasioni di aggregazione e un prezioso scambio intergenerazionale».

Il programma di “Estate insieme”, già pienamente operativo a partire dal mese di luglio, propone un modello virtuoso di “invecchiamento attivo”. L’attività motoria, fondamentale per la salute dei cittadini senior, trova spazio ogni martedì mattina dalle 10.00, con i corsi di acquagym organizzati presso la piscina comunale “Aquarium”. Un’opportunità resa accessibile a tutti grazie ad un contributo simbolico di 5 euro a lezione.

I pomeriggi del mercoledì e del venerdì (dalle 15.00 alle 18.00) saranno invece interamente dedicati alla convivialità e all’espressione creativa all’interno delle sale climatizzate di Palazzo Lucedio. L’accesso a queste sessioni è completamente gratuito e prevede un ventaglio di proposte estremamente eterogeneo: si va dai classici giochi da tavolo e appassionanti tornei di carte, fino a laboratori artistici di patchwork e manualità fine, senza dimenticare momenti di puro intrattenimento musicale e balli di gruppo con musica dal vivo.

In un’epoca in cui la solitudine urbana rappresenta una delle principali sfide per i servizi sociali, l’iniziativa di Novi Ligure dimostra come la coprogrammazione tra istituzioni pubbliche, consorzi di assistenza e realtà sportive del territorio possa generare un welfare di prossimità efficiente, capace di trasformare il tempo libero della terza età in un’occasione di salute e felicità condivisa. Tutte le attività di Palazzo Lucedio sono ad accesso libero e gratuito. Le sessioni di acquagym richiedono un contributo di 5 € a lezione.