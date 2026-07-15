Ordinanza per la limitazione dell’uso dell’acqua dell’acquedotto anche a Gavi. Il sindaco Carlo Massa, come già molti altri amministratori comunali del territorio, ha emanato un’ordinanza con cui si vieta, fino alla revoca del provvedimento, di utilizzare l’acqua potabile per:



Irrigazione di giardini, orti e aree verdi private , salvo coltivazioni agricole professionali;

, salvo coltivazioni agricole professionali; Lavaggio di veicoli , salvo presso autolavaggi autorizzati;

, salvo presso autolavaggi autorizzati; Riempimento di piscine private , anche temporanee o mobili;

di , anche temporanee o mobili; Lavaggio di cortili , piazzali , strade private ;

di , , ; Usi ludici o ricreativi non essenziali della risorsa idrica.

“La nostra Regione e il nostro territorio – dice Massa – stanno attraversando un periodo di forte siccità, combinato con intense ondate di caldo, e ciò sta determinando una inevitabile riduzione della disponibilità delle risorse idriche.

Pertanto, si ritiene necessario adottare misure urgenti e temporanee per contenere i consumi e preservare la disponibilità di acqua potabile, limitandone gli usi non essenziali. Si invita inoltre la popolazione ad adottare ogni comportamento utile al risparmio idrico, come ridurre i consumi domestici; uso razionale degli elettrodomestici e