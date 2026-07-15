Ordinanza per la limitazione dell’uso dell’acqua dell’acquedotto anche a Gavi. Il sindaco Carlo Massa, come già molti altri amministratori comunali del territorio, ha emanato un’ordinanza con cui si vieta, fino alla revoca del provvedimento, di utilizzare l’acqua potabile per:
- Irrigazione di giardini, orti e aree verdi private, salvo coltivazioni agricole professionali;
- Lavaggio di veicoli, salvo presso autolavaggi autorizzati;
- Riempimento di piscine private, anche temporanee o mobili;
- Lavaggio di cortili, piazzali, strade private;
- Usi ludici o ricreativi non essenziali della risorsa idrica.
“La nostra Regione e il nostro territorio – dice Massa – stanno attraversando un periodo di forte siccità, combinato con intense ondate di caldo, e ciò sta determinando una inevitabile riduzione della disponibilità delle risorse idriche.
Pertanto, si ritiene necessario adottare misure urgenti e temporanee per contenere i consumi e preservare la disponibilità di acqua potabile, limitandone gli usi non essenziali. Si invita inoltre la popolazione ad adottare ogni comportamento utile al risparmio idrico, come ridurre i consumi domestici; uso razionale degli elettrodomestici e
limitazione di sprechi e perdite”.
L’auspicio è che vengano effettuati controlli sul rispetto dell’ordinanza.