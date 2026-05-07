Porte di Pietra: il Trail Running torna a far battere il cuore della Val Borbera

Il 16 e 17 maggio 2026 Cantalupo Ligure ospiterà la XXI edizione di una delle gare ultra più longeve e amate d’Italia. Tra sport, etica ambientale e valorizzazione del territorio, le "Quattro Province" si preparano ad accogliere atleti da tutta Europa.

Ci sono appuntamenti che vanno oltre la semplice competizione sportiva, diventando parte integrante dell’identità di un territorio. È il caso de “Le Porte di Pietra”, la manifestazione di Trail Running che il prossimo 16 e 17 maggio celebrerà la sua XXI edizione. Nata nel 2006, quando il trail in Italia muoveva i suoi primi passi, la kermesse di Cantalupo Ligure si conferma oggi come uno degli ultra trail più longevi e rispettati del panorama nazionale. Nonostante l’evoluzione del settore, che negli ultimi anni ha visto nascere competizioni con budget imponenti e circuiti internazionali, Le Porte di Pietra mantengono intatto il loro fascino. Il segreto? La genuinità e il rispetto rigoroso del “trail spirit” delle origini. Organizzata dall’ASD Gli Orsi, la manifestazione continua ad attrarre atleti non solo dall’Italia, ma da tutta Europa, pronti a misurarsi sui sentieri tecnici e selvaggi delle valli Borbera, Spinti e Curone, nel cuore delle storiche “Quattro Province”.

Il programma sportivo è pensato per abbracciare ogni livello di preparazione, promuovendo la corsa in natura come strumento di benessere e scoperta:

Le Porte di Pietra (72 km, 4000 m D+): La gara regina, una prova di resistenza pura per atleti esperti.

La gara regina, una prova di resistenza pura per atleti esperti. Le Finestre di Pietra (37 km, 2000 m D+): Il giusto equilibrio tra distanza e dislivello.

Il giusto equilibrio tra distanza e dislivello. Il Castello di Pietra (17 km, 700 m D+): Aperta anche in forma non competitiva, ideale per chi vuole approcciarsi a questo mondo o godersi il paesaggio a un ritmo più blando.

Aperta anche in forma non competitiva, ideale per chi vuole approcciarsi a questo mondo o godersi il paesaggio a un ritmo più blando. Kinder Trail: Un’attenzione particolare è rivolta ai più piccoli (scuole elementari e medie). Una corsa gratuita pensata per regalare un’esperienza motoria ed emozionale fuori dagli schemi.

L’obiettivo dell’ASD Gli Orsi va ben oltre il cronometro. “Promuovere il trail running significa sostenere un turismo ecocompatibile”, spiegano gli organizzatori. In un’epoca di graduale abbandono delle zone di media montagna, la gara rappresenta un presidio fondamentale per la valorizzazione delle vallate. Grazie alla posizione strategica della Val Borbera, a ridosso dell’asse Genova-Milano, l’evento genera un indotto economico vitale per le strutture ricettive locali.

Fondamentale è la sinergia con le Pro Loco (Cabella, Cosola, Roccaforte, Mongiardino, Cantalupo) e le associazioni di categoria. Inoltre, dal 2025 si è consolidata la collaborazione con Appennino Futuro Remoto, che arricchisce l’evento con momenti di musica e intrattenimento, trasformando la gara in una vera festa per tutta la comunità. Alle Porte di Pietra, l’ambiente è il primo protagonista: il regolamento prevede infatti severe penalità per chi non rispetta l’equilibrio naturale o getta rifiuti. Il sogno a lungo termine degli organizzatori è rendere il percorso un anello stabile e segnalato, fruibile tutto l’anno da escursionisti, runner e amanti della MTB.

Con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Cantalupo Ligure, la XXI edizione si preannuncia come un omaggio alla passione e alla resilienza di queste montagne.

Per informazioni e iscrizioni: Sito web: www.portedipietra.it Email: [email protected]