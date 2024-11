Novi Ligure. Il Centro Culturale Capurro ospita due concerti del Quartetto di Genova.

Nell’ambito del progetto “Settimane Musicali Internazionali 2024, l’Associazione Musica&Cultura Pentagramma, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e la collaborazione del Centro Bibliotecario di Novi Ligure, organizza un doppio appuntamento: domenica 1° dicembre il Concerto “Contrasti a 16 corde” aperto al pubblico e lunedì 2 Dicembre la lezione concerto rivolta agli studenti per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Novi Ligure. Protagonisti delle due giornate il Quartetto di Genova, affiancati, per l’evento del lunedì, dal Maestro Simone Gramaglia.

Il Quartetto di Genova, nato nel 2021, è un ensemble di archi (due violini, una viola e un violoncello) formato da quattro giovani musicisti strumentalmente cresciuti insieme fra le mura del Conservatorio N. Paganini di Genova. Il Maestro Simone Gramaglia, viola del Quartetto di Cremona, è uno strumentista versatile, considerato uno dei maggiori violisti della sua generazione, oltre che attraverso la sua didattica, si dedica intensamente a sostenere i giovani musicisti.

Il Concerto di domenica, tenuto da Yesenia Vicentini – violino, Filippo Taccogna – violino, Teresa Valenza – viola e Anastasia D’Amico – violoncello, quattro giovani talentuosi strumentisti ad arco, coinvolgerà il pubblico in un viaggio che percorre tutto il Romanticismo da Robert Schumann, considerato come uno degli iniziatori del romanticismo musicale, a Johannes Brahms appartenente invece al periodo tardo romantico.

La giornata del lunedì, rivolta solo agli studenti, è dettata anzitutto dal voler far avvicinare i più giovani alla musica classica attraverso la pratica, lo studio, ma anche e solo attraverso il semplice ascolto, in modo tale da offrire loro un’opportunità aggiuntiva culturale, ma anche di aggregazione. Un modo nuovo, diverso affinché trovino, attraverso la scoperta dei propri talenti, dei propri ideali, la giusta direzione per realizzarsi, ma soprattutto per superare nell’immediato ogni situazione critica di isolamento e di disagio giovanile. In questa occasione a sviscerare le due composizioni, a fianco del Quartetto di Genova, sarà il docente Simone Gramaglia, che darà modo di far osservare da vicino il lavoro di un quartetto d’archi durante una lezione di musica da camera con il Maestro e con grande semplicità saprà accompagnare i nostri giovani auditori in un viaggio non solo musicale, ma anche di socialità, attraverso un’importante lezione da cui scaturirà ciò che il Maestro Ezio Bosso, con una frase molto semplice, diceva della musica d’insieme collegandola alla vita: “La Musica è come la Vita, si può fare in un solo modo: Insieme“.

Ad ospitare i due eventi sarà il Centro Culturale “G. Capurro”.

Anche in questa occasione prosegue la raccolta fondi a favore della LILT.”

Ph: Associazione Musica&Cultura Pentagramma