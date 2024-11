Sul Palco del Marenco Michele Puleio recita per gli over 65.

Un appuntamento fuori stagione al Teatro R. Marenco di Novi Ligure. Domani sabato 30 novembre alle 21, nell’ambito di “A ciascuno il suo… Teatro”, il ciclo di spettacoli teatrali gratuiti indirizzato agli over 65, sul palco del teatro Marenco, Michele Puleio con “Blasè”, un monologo a otto voci, interpretato da un unico attore, scritto e diretto da Luca Zilovich.

“Blasé è la tendenza della società a far apparire ogni cosa di un colore uniforme, di un gusto che non sa di niente, uguale a mille altre cose. Blasé è l’incapacità delle persone di scegliere. Blasé è la vita del protagonista. La voglia di reagire e scrollarsi di dosso l’insoddisfazione spingono il protagonista a entrare armato in un magazzino di prodotto di E-Commerce. Da qui la narrazione passa in mano agli ostaggi: un laureato che copre il ruolo più infimo nel magazzino, un capo settore che non vuole un cactus come compagno di vita, un’impiegata con la sindrome di Stoccolma, un esperto di marketing che cura l’immagine di una blogger”.

Ideato dal CSP di Novi Ligure e finanziato con il contributo di Regione Piemonte, “A ciascuno il suo… Teatro” coinvolge i principali teatri del nostro territorio. Gli spettacoli sono gestiti da Teatro della Juta e Fondazione Marenco di Novi Ligure, in collaborazione con le varie compagnie teatrali coinvolte.

Il progetto vede un’importante rete di partenariato composta dai Comuni di Novi Ligure, Gavi e Arquata Scrivia con la collaborazione degli Enti del Terzo Settore Cooperativa Il Gabbiano e Bios.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito previa prenotazione. Per gli spettatori non autosufficienti è consentita la partecipazione di un accompagnatore.

Per Info: [email protected]