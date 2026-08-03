Novi Ligure. Nessuna pausa ad agosto per solidarietà

Il sostegno a chi si trova in condizioni di fragilità non va in vacanza. Anche durante il mese di agosto, la continuità del servizio mensa per i cittadini indigenti sarà pienamente garantita grazie all’intervento coordinato del Comune e del Consorzio Servizi alla Persona (CSP). Con la temporanea chiusura estiva delle attività del centro San Vincenzo, a farsi carico della preparazione e distribuzione dei pasti quotidiani sarà la società Dussmann Spa, la medesima azienda che gestisce la ristorazione scolastica per conto dell’amministrazione comunale. Gli utenti potranno ritirare il proprio pasto tutti i giorni, dalle 12.00 alle 13.00, presso la consueta sede di via Ovada 11. «Come negli anni scorsi – sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Rachida Hasbane – l’Amministrazione ha provveduto a garantire la continuità dei pasti grazie alla collaborazione tra il Comune e il Consorzio Servizi alla Persona. L’attenzione verso le situazioni di vulnerabilità resta una priorità assoluta per la nostra comunità, assicurando un sostegno tangibile anche nel periodo estivo.» La misura tampone coprirà l’intero mese di agosto. A partire da settembre, il servizio tornerà ai suoi ritmi tradizionali con la ripresa della gestione ordinaria e della somministrazione quotidiana a cura del Gruppo di Volontariato Vincenziano Ignis Ardens.