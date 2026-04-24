Novi Ligure si rifà il look per il Giro d’Italia: al via il piano asfalti

La città del campionissimo si prepara a riabbracciare la “Corsa Rosa”. In vista della tappa del Giro d’Italia prevista per il prossimo 21 maggio, l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure ha varato un massiccio piano di interventi strutturali per garantire la massima sicurezza agli atleti e al pubblico. I cantieri apriranno ufficialmente lunedì 27 aprile e proseguiranno a ritmo serrato fino al 15 maggio. L’obiettivo è consegnare un manto stradale perfetto per il passaggio dei professionisti del pedale. Gli interventi non si limiteranno alla semplice asfaltatura, ma comprenderanno: il rifacimento completo della pavimentazione nei punti critici; la messa in quota dei chiusini per eliminare dislivelli pericolosi; la regolarizzazione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il tracciato. Il piano manutenzioni coinvolgerà le principali arterie cittadine che compongono il percorso di gara. Tra le vie interessate figurano: Salita Pasturana e via Mascagni; via Rattazzi, corso Piave e corso Marenco; via Raggio e l’area di sosta di piazzale Vittime delle Foibe. Per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, la viabilità subirà temporanee ma necessarie variazioni. I residenti e gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica che indicherà: divieti di sosta con rimozione coatta nelle zone di cantiere, restringimenti di carreggiata e istituzione di sensi unici alternati (gestiti da semafori o movieri), limite di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità dei lavori. Sarà sempre garantita la priorità di passaggio per i mezzi di soccorso e per i bus del trasporto pubblico.

Questi lavori non sono interventi isolati. Dal Comune sottolineano come le manutenzioni per il Giro si inseriscano in una strategia più vasta di cura del territorio. Recentemente, infatti, sono stati portati a termine numerosi ripristini nelle zone collinari e in diverse vie sia centrali che periferiche, come via Dante, via dei Mille, via San Marziano e piazzale Divisione Acqui. Con il completamento di questo lotto di lavori, Novi Ligure si conferma pronta a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico ideale per il grande ciclismo internazionale.