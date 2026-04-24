Tortona: un viaggio tra i “Catanaj” del passato tra collezionismo e cultura

C’è un fascino sottile nel frugare tra le pieghe del tempo, un’emozione che solo il profumo del legno antico e il riflesso del vintage sanno regalare. Tortona lo rivive questa magia domenica 26 aprile, con il ritorno della storica rassegna “Cantarà e Catanaj”. Nata oltre trent’anni fa, la fiera non è solo un appuntamento commerciale, ma un rito collettivo che celebra l’identità della città come storico polo attrattore per il territorio circostante, dalle grandi cascine della pianura ai borghi isolati delle valli. Dalle prime luci dell’alba, le piazze e le vie del centro storico si animeranno con i caratteristici banchi di piccolo antiquariato, robivecchi e curiosità. La mostra-mercato, aperta sia a commercianti professionisti che a privati, promette di attirare un pubblico eterogeneo: dai collezionisti a caccia del pezzo raro ai semplici turisti in cerca di un oggetto che racconti una storia.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di un tocco artistico speciale: oltre ai banchi della fiera, sarà possibile ammirare la mostra dei manifesti storici di Cantarà e Catanaj, realizzati dall’artista Donatella Gabba, che ripercorrono visivamente i decenni di vita di questa amata manifestazione.

Per chi desidera abbinare la ricerca del “tesoro” vintage a una passeggiata culturale, Tortona offre per l’occasione un ventaglio di aperture straordinarie. Ecco i principali appuntamenti pomeridiani:

Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio (Corso Leoniero): Un tuffo nella luce e nei colori della mostra permanente sul Divisionismo (aperta dalle 15:00 alle 19:00).

Un tuffo nella luce e nei colori della mostra permanente sul (aperta dalle 15:00 alle 19:00). Palazzo Guidobono (Piazza Arzano): Un vero polo museale che ospita il Museo Civico Archeologico MA-DE “Derthona” , la Pinacoteca Civica e la sorprendente esposizione dei burattini di Peppino Sarina . (Apertura 16:00 – 19:00).

Un vero polo museale che ospita il , la e la sorprendente esposizione dei burattini di . (Apertura 16:00 – 19:00). Museo Diocesano: Un tesoro di arte sacra e storia locale a disposizione dei visitatori dalle 16:00 alle 19:00.

Che siate esperti del settore o famiglie in cerca di una domenica diversa, l’invito è quello di lasciarsi trasportare dall’atmosfera di altri tempi che avvolgerà la città. In questa domenica di primavera Tortona conferma la sua vocazione di centro di scambio e ospitalità, dove il passato torna a essere presente tra un acquisto, una scoperta artistica e una passeggiata tra i portici.