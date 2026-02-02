Novi Ligure. Sicurezza e valorizzazione urbana

Prosegue nella città di Novi Ligure il piano di ammodernamento e cura dello spazio pubblico. L‘Amministrazione Comunale punta con decisione su una rete di illuminazione più efficiente e accogliente per la cittadinanza. Dopo il recente e significativo completamento dei lavori lungo l’intero viale della Rimembranza, dove l’impianto è stato integralmente rinnovato, la programmazione degli interventi si sposta ora verso altri punti chiave del territorio. Nelle prossime settimane, l’attenzione si concentrerà innanzitutto sul cuore della città, con una sistematica operazione di cura e pulizia delle storiche lanterne del centro, volta a preservarne il decoro e la corretta funzionalità.

Un passaggio fondamentale riguarderà poi il sottopasso pedonale di viale Saffi: qui l’intervento prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti e il rifacimento completo del sistema elettrico. L’obiettivo è duplice: rendere il passaggio più sicuro e al contempo più piacevole per tutti i cittadini che frequentano quotidianamente l’area. Infine, il progetto di valorizzazione cittadina toccherà anche il patrimonio architettonico con l’avvio di un ambizioso piano di illuminazione artistica dedicato alle chiese del centro storico: San Nicolò, San Pietro e la Collegiata. Si tratta di una scelta volta a esaltare la bellezza degli edifici storici, rendendo l’atmosfera notturna della città più suggestiva e valorizzando l’identità dei luoghi di culto. Attraverso questa serie di interventi coordinati, l’Amministrazione conferma la volontà di investire concretamente nella qualità della vita e nella sicurezza dei percorsi urbani, garantendo una costante attenzione alla manutenzione dei beni comuni.