La basilica della Maddalena di Novi Ligure mercoledì 22 luglio ha ospitato il Convegno diocesano delle confraternite. Ha dato il benvenuto don Giuseppe Turrici, la messa è stata celebrata dal Vescovo, Monsignor Guido Marini. Il Priore della Diocesi di Tortona, Guido Vigo, ha relazionato sulla situazione delle confraternite, ha auspicato di proseguire nell’impegno e nelle opere sin qui svolte e ha assegnato un riconoscimento a Simone Bevilacqua, 24 anni, priore della Confraternita di Francavilla Bisio, il più giovane della diocesi. Come consuetudine, la serata, coordinata dal priore della Confraternita della Maddalena, Paolo Repetti, si è conclusa con la processione per le vie del centro storico della città, durante la quale è stata portata la statua lignea di Santa Maria Maddalena accompagnata dai tradizionali grandi Cristi portati dai confratelli. Giovanni Torchia
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Nella basilica della Maddalena il convegno diocesano delle confraternite
Riconoscimento a Simone Bevilacqua, priore della Confraternita di Francavilla Bisio, il più giovane della diocesi.