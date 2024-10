Parte da Francavilla Bisio il Festival Settimane Musicali Internazionali.

Sarà il recital pianistico “Chopin e dintorni” eseguito da Eloisa Cascio, ad aprire, domenica 13 ottobre, la stagione autunnale del Festival Settimane Musicali Internazionali 2024.

La Sala Polifunzionale SAOMS “La Fratellanza” di Francavilla Bisio, sarà la location dove, alle 17.30, la pianista seguirà un percorso che inizia dal polacco Frédéric Chopin, considerato uno dei più grandi compositori del periodo romantico, definito poeta del pianoforte, il cui genio poetico è basato su una tecnica professionale considerata senza eguali nella sua generazione. Attraverso la Sonatina di Maurice Ravel, compositore francese la cui tecnica è influenzata da stranieri tra cui Chopin e Franz Schubert, si arriva agli Improvvisi Op. 90 di quest’ultimo, quasi a chiudere un cerchio apertosi con Chopin, nato pochi anni dopo Schubert e che, come il compositore austriaco ha avuto una vita breve, ma che entrambi lasciano ai posteri un immenso patrimonio musicale che solo i più abili musicisti riescono ad esaltarne la bellezza.

Eloisa Cascio, originaria di Caserta e docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, vanta un curriculum formativo altamente elevato con il conseguimento dei Diplomi accademici in Pianoforte, Clavicembalo, Musica corale e Musica da camera oltre ad aver seguito diverse masterclass in Italia e all’estero. Eloisa, oltre all’attività didattica, svolge un’intensa attività concertistica a livello internazionale sia come solista che in formazione da camera.

Il Festival che si compone di dieci concerti, proseguirà a Gavi dal 6 al 10 Novembre al Teatro Civico, con la Cerimonia di premiazione e il Concerto dei vincitori assoluti della III edizione del Concorso pianistico internazionale “Oltregiogo Piano Competition”.

Tra recital solistici e formazioni da camera, il Festival si sposta al Centro Culturale “G. Capurro” di Novi Ligure, dove nel pomeriggio del 1 dicembre, si terrà il concerto del Quartetto Rilke. L’appuntamento del 2 dicembre, è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Novi Ligure e dintorni, dove il musicista Simone Gramaglia, violista del Quartetto di Cremona, terrà una lezione concerto che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica classica, attraverso una modalità coinvolgente con la simulazione di una lezione concerto in cui il Maestro Gramaglia attraverso i musicisti del Quartetto Rilke, trascinerà i giovani in un percorso creativo che va dalla conoscenza dello strumento, all’ascolto di parti delle composizioni per giungere all’equilibrio e alla capacità intuitiva che solo una certa musica può offrire.

Il Festival si concluderà a Rocca Grimalda sabato 14 dicembre alle 21.00 con il concerto per pianoforte a quattro mani del Duo Giliberto/Faragli.

Anche nella stagione autunnale continua la campagna di raccolta fondi a favore della LILT per interventi in ambito oncologico a livello provinciale.