Il senso unico alternato sul ponte della Gnocca, a Borghetto Borbera, nelle Strette, resterò in vigore fino a fine marzo del prossimo. Lo ha deciso la Provincia a causa del ritardo nella disponibilità delle due gru di grosse dimensioni necessarie per la posa del nuovo ponte in metallo, operazione che prevede per l’appunto lo stop alla viabilità per circa 10 giorni e che era stata programmata a ottobre. Le gru sarebbero state pronte a gennaio ma la Provincia ha preferito rinviare per via delle possibili nevicate e dei disagi sulle strade alternative, verso la val Grue e la Valle Spinti. Il cantiere resterà quindi fermo fino alla primavera, con il senso unico alternato sempre attivo, come avviene ormai da anni per via delle pessime condizioni del ponte. L’impresa appaltatrice è la Ocm Graglia di Savigliano (Cuneo). Il rifacimento del ponte costa 2 milioni di euro.