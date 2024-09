Sedicesima edizione di Ar.Qua.Tra domani, 27 settembre e domenica 29 settembre, ad Arquata Scrivia. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale, si svolgerà nell’atrio di Palazzo Spinola, nell’area Incontri della Biblioteca, in Piazza Santo Bertelli, in Via Libarna nella Lea e in Via Interiore. “Le numerose associazioni – spiegano dal Comune -, i mercatini tipici, l’isola gastronomica presenti, sono la testimonianza del grandissimo successo riscosso dalla manifestazione nel corso delle edizioni precedenti, un risultato che Arquata si prepara a replicare anche quest’anno. Una serie di eventi animeranno la città, con artisti, storici, animazione, laboratori , gonfiabili, scrittori”. Si inizia domani nell’atrio del Comune dove, dalle 17, Edoardo Morgavi e Angelo Allegro illustreranno “La Strada Regia”, esposizione visitabile fino al 12 ottobre in orario di apertura del municipio. Alle 18 la presentazione del libro di Maurizio Traverso “Il buio di una mezza”, edito da Epokè.

La concentrazione degli eventi sarà domenica con l’esibizione dei Rangers “Teleferica e

cani da soccorso in azione”, l’Accademia dei Giochi e l’animazione ARCEAM, il mercatino tipico in Via Libarna e il ristorante all’aperto con cibi tradizionali curati dalle associazioni, nella Lea. Importanti e estremamente interessanti la visita guidata al centro storico, il laboratorio di pittura Mamo ARt, per concludere con l'”Arte nel Borgo”, con le fotografie di Annamaria Focante, l’esposizione personale di Claudio Ruax e la personale di pittura di Antonio Gervasoni. Da non trascurare inoltre “l’atelier del fabbro” Le Rose, la mostra di foto antiche all’Oratorio N.S. Assunta con visite guidate dai membri della Confraternita di San Carlo, e la mostra di presepi e diorami a cura di Arquator, nella Casa Gotica.