Nessun problema con i mezzi di soccorso con il ponte di Lerma chiuso. Lo assicura la Provincia nella riposta fornita al Comune riferita ai lavori previsti sul viadotto sul Piota, lungo la strada provinciale 140. Gli atti sono stati inviati all’Unione montana Dal Tobbio al Colma.

Il sindaco, Bruno Aloisio, aveva posto, fra i vari quesiti, anche quello dei mezzi del 118, costretti anch’essi a passare nella strettoia di Montaldeo per arrivare a Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese se il guado provvisorio previsto a monte del ponte non sarà costruito, come è sempre più probabile (https://www.giornale7.it/niente-guado-sul-piota-a-lerma-lunione-non-mette-i-soldi-il-comune-e-la-regione-neppure/).

La Provincia, con il dirigente del settore Viabilità, Paolo Platania, ha scritto al sindaco che “come in tutti i casi di lavori che impongono un’interruzione temporanea del transito, i percorsi alternativi potranno creare disagi. Si segnala che non si sono mai riscontrati problemi con i gestori dei servizi di emergenza, che nella loro organizzazione logistica tengono conto comunque di eventuali blocchi della circolazione“.

La Provincia aveva annunciato il via alle procedure di gara per il mese di marzo e la consegna dei lavori all’impresa a metà maggio. La chiusura del ponte sarà di 175 giorni in una fase successiva.