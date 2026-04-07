Tarantella e Teatro: a Novi Ligure l’energia rituale di Anna Dego

Il corpo che si fa memoria, il ritmo che diventa narrazione. Domenica 19 aprile, Novi Ligure ospiterà un appuntamento imperdibile per chiunque voglia esplorare il confine tra danza tradizionale e linguaggio scenico contemporaneo. Il workshop “Tarantella e Teatro”, condotto dall’artista di fama internazionale Anna Dego, trasformerà il Salone Teatro “Dai Lucedio” in un laboratorio di sperimentazione viva. La tarantella, in questo percorso, si spoglia delle vesti puramente folcloristiche per rivelarsi come un potente linguaggio del corpo. Non si tratta di riprodurre passivamente un codice antico, ma di abitare una “memoria in movimento”. Attraverso il gesto e lo sguardo, i partecipanti scopriranno una danza che è allo stesso tempo gioia esplosiva e ascolto profondo, un dialogo costante tra ordine e conflitto, tensione e trasformazione. È un’esperienza che rafforza la presenza scenica e la consapevolezza del proprio stare nello spazio. Il workshop che si terrà dalle 10 alle 14.30, si distingue per una metodologia che integra il teatro con pratiche orientali come il Tai Chi e il Chi Kung, strumenti preziosi per affinare l’ascolto personale e la fluidità del movimento. Gli obiettivi dell’incontro sono: offrire un’esperienza artistica aperta a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione; favorire l’incontro e lo scambio attraverso il linguaggio universale del ritmo; fornire uno spazio dove corpo, musica e teatralità si fondono per generare nuove narrazioni.

Chi è Anna Dego: un profilo internazionale

Attrice, danzatrice e coreografa, Anna Dego vanta una carriera eccezionale nata sotto l’egida del Teatro Stabile di Genova. Ha lavorato con maestri della regia come Elio De Capitani e Franco Branciaroli, per poi dedicarsi a una ricerca profonda sulle tradizioni popolari del Sud Italia insieme alla coreografa Adriana Borriello. Dal 2002 è colonna portante dell’ensemble L’Arpeggiata, con cui ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo: dalla Carnegie Hall di New York alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, fino a Parigi e Hong Kong. Il suo ultimo lavoro, Il Corpo del Tempo, ha debuttato nel 2024 al Teatro della Tosse di Genova, confermando la sua capacità di rendere la danza un rito contemporaneo e necessario.

Iscrizioni e Contatti: per partecipare a questa giornata di alta formazione è necessario contattare la segreteria organizzativa: referente: Carmen Vecchione – Email: [email protected] – Telefono: 339 8580173

Un’occasione rara per vivere la tarantella non come un reperto del passato, ma come un’energia vibrante capace di raccontare chi siamo oggi.