Ex Ilva, allarme per l’area a freddo. Il sindaco di Novi al Senato: «Scorte al lumicino, serve continuità»

La clessidra dell’ex Ilva scorre inesorabile e, a Novi Ligure, la sabbia sta per finire. Senza interventi strutturali e un rifornimento costante di materie prime, il rischio concreto è che entro il 20 novembre i cancelli dello stabilimento piemontese si fermino del tutto, lasciando spazio unicamente alla cassa integrazione. È questo il quadro tracciato oggi dal sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, intervenuto a Palazzo Madama durante l’audizione davanti alla 9ª e 10ª Commissione congiunta del Senato sul decreto-legge per la gestione della crisi del gruppo siderurgico. Un intervento netto, concentrato sulle urgenze del territorio ma con uno sguardo d’insieme alla tenuta dell’intera filiera dell’«area a freddo», che oltre a Novi coinvolge gli stabilimenti di Racconigi e Genova Cornigliano. Il primo affondo del primo cittadino riguarda le tutele per il personale. La copertura degli ammortizzatori sociali fissata dal provvedimento fino a giugno è considerata inadeguata rispetto all’orizzonte temporale della vertenza: «A fronte di una crisi destinata a prolungarsi nel tempo serve programmare fin d’ora tutele a lungo termine», ha avvertito Muliere, chiedendo inoltre che identica protezione sia estesa a tutte le aziende e ai dipendenti dell’indotto, spesso anello debole dell’intera catena produttiva.

Sul fronte dello sviluppo economico e dell’articolo 6 del decreto, Muliere ha ribadito la disponibilità a collaborare con la Regione per l’impiego dei fondi, ponendo però una condizione tecnica e politica: eliminare il vincolo che vieta l’uso di queste risorse per le opere infrastrutturali, considerate volano indispensabile per attrarre investimenti e sostenere il rilancio del polo. Il punto più critico resta la produzione. Con Taranto bloccata dalle note vicende giudiziarie e industriali, Muliere ha ricordato di aver già suggerito un anno fa – alla stessa commissione parlamentare – di acquistare semilavorati da fornitori terzi per non spegnere gli impianti del Nord, proposta all’epoca caduta nel vuoto.La quota di 10.000 tonnellate annunciata dai commissari straordinari viene giudicata un palliativo: garantirebbe infatti appena 15-20 giorni di marcia. Da qui la richiesta pressante di definire un piano di ordini strutturato e proiettato sul medio periodo, per impedire che l’esaurimento delle scorte previsto tra pochi giorni spinga la fabbrica in un vicolo cieco.

A fare da scudo agli stabilimenti settentrionali resta il coordinamento istituzionale avviato con il tavolo di crisi permanente tra Piemonte, Liguria, enti locali e parti sociali. Una sinergia che, dopo le recenti decisioni della Cassazione sui complessi di Taranto, acquista ancora più peso politico: «La filiera dell’area a freddo non può rimanere paralizzata per anni in attesa degli eventi», ha concluso Muliere, ribadendo che garantire la continuità operativa tramite acquisti esterni per Novi Ligure, Cornigliano e Racconigi «è una priorità industriale non negoziabile per l’intero Paese».