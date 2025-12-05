Proroga della mostra fotografica “Dall’Istituzione chiusa alla Salute Mentale – La persona al centro”

A seguito del grande interesse riscosso e dell’importante affluenza di pubblico, la mostra fotografica “Dall’Istituzione chiusa alla Salute Mentale – La persona al centro“, allestita presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 66) a Novi Ligure, è stata ufficialmente prorogata fino al 20 dicembre prossimo.

L’esposizione offre al visitatore la possibilità di visionare scatti inediti e di forte impatto emotivo dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Giacomo di Alessandria. Queste preziose testimonianze fotografiche sono state messe a disposizione per l’iniziativa dall’Associazione “Stradafacendo”.

La mostra si inserisce in un contesto più ampio: una rassegna dedicata ai temi cruciali della salute mentale. L’iniziativa è stata organizzata congiuntamente dalla S.C. Salute Mentale ASL AL e dal Servizio Sociale Professionale Aziendale, in stretta collaborazione con l’Associazione Di.A.Psi di Novi Ligure e con il patrocinio del Comune di Novi Ligure.

L’obiettivo principale della rassegna è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della salute mentale, focalizzando l’attenzione sull’importanza della prevenzione, la cura e la riabilitazione psicosociale, mettendo la persona al centro del percorso di assistenza.

I cittadini e tutti gli interessati avranno quindi più tempo per visitare l’esposizione e riflettere sull’importante messaggio veicolato.