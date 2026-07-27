Quando la canzone fa il cinema

La musica d’autore incontra la magia del grande schermo in una cornice d’eccezione. Mercoledì 29 luglio, alle 21, l’Androne di Palazzo Dellepiane a Novi Ligure ospiterà il concerto “Cantautori da Cinema…”, un viaggio sonoro dedicato al ruolo chiave che le grandi canzoni rivestono nella narrazione cinematografica. L’evento si propone di mostrare come la musica d’autore sappia trasformarsi in un vero e proprio strumento narrativo, capace di vestire le immagini di nuove emozioni, dare voce ai non detti e definire l’anima di un film. A dare vita a questo racconto in musica sarà un ensemble d’eccezione, capace di creare un affascinante “contrasto poetico” tra sonorità moderne e classico/pop: Elena Giardina (voce e pianoforte), Erik Bosio (voce, pianoforte e beatbox), Nicola Bruno (voce e basso elettrico) e il Quartetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria: formato per l’occasione da Andrea Bertino e Roberta Tumminello ai violini, Daniele Guerci alla viola e Luciano Girardengo al violoncello. Il repertorio spazio-temporale sarà ampio: si passerà dai pilastri della canzone d’autore e interpreti italiani e internazionali come Gaber, Paoli, Concato, Vanoni, Tosca, Baroni e Sade, fino ai brani composti espressamente per il grande schermo, in una fusione timbrica tra l’energia del pop e l’eleganza degli archi. La serata nasce dall’incontro tra due importanti realtà culturali del territorio: Festival Crocevia, la rassegna di arti, culture e generazioni promossa dal Comune di Novi Ligure; International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema” (Summer Edition), a cura dell’Orchestra Classica di Alessandria. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio di Alexala, con il sostegno del Comune di Novi Ligure, della Fondazione CRAL di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e della rassegna “Orchestra in Provincia… e non solo! 2026”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.